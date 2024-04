Laghetto Parco dei Mulini, un'oasi naturale di pace e relax alle porte di Cassino

Il Laghetto Parco dei Mulini è un luogo suggestivo e immerso nella natura dove poter trascorrere del tempo all'insegna del relax e tranquillità. Si trova nel Lazio, nel cuore della Ciociaria. Un posto, senza dubbio, pronto ad accogliere le esigenze di tanti turisti che si accingono a entrarvi e a restare senza fiato per così tanta bellezza. Il Laghetto Parco dei Mulini è un luogo unico dove lasciarsi trasportare dalla meraviglia della natura incontaminata nel cuore della Ciociaria ed è perfetto per una giornata fuori porta da passare insieme a tutta la famiglia.

Quando visitare il Laghetto Parco dei Mulini

L'area è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 e offre zone in cui potersi appoggiare per un picnic o una pausa dalla passeggiata. Per arrivarci basterà andare verso il sud di Frosinone, visto che è poco distante dall’Abbazia di Montecassino ed è un vero e proprio capolavoro.

Il laghetto è alimentato da una sorgente dall'acqua cristallina che viene dal Lago di San Giorgio a Liri, di ottima qualità idrobiologica grazie alla presenza di un biotopo sorgivo unico.

Per visitare il posto si consiglia di indossare un abbigliamento comodo sia per le temperature e sia per il percorso da seguire.

