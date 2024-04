Passaporto veloce, nasce l'agenda prioritaria online: come funziona la prenotazione per le richieste urgenti

di Redazione web

Siete pronti per partire ma non avete il passaporto? Da oggi sarà possibile richiederlo - ma soprattutto riceverlo - in tempi più brevi. Ma non è così semplice. Occorrono requisiti e armarsi di pazienza per seguire i nuovi passaggi. L'iniziativa nasce dopo mesi di proteste da parte dei cittadini che hanno lamentato la difficoltà, se non l’impossibilità, di accedere al canale prioritario.



Cosa cambia rispetto al passato? Ci saranno due agende. In fase di prenotazione dell'appuntamento per richiedere il documento, ci sarà una corsia per chi può attendere per il rilascio e un'altra per chi ha una priorità alta. L’urgenza però va dimostrata. Significa che, una volta richiesto l’appuntamento, bisogna presentarsi nel giorno e nell’orario indicati presso l’ufficio passaporti con «la documentazione attestante l’esigenza di rilascio del passaporto in via prioritaria», come riporta Il Sole 24 Ore, ossia i biglietti aerei, per chi li avesse già acquistati, o le carte che comprovino l’obbligo di trasferta per motivi di lavoro o di studio. Da sottilineare che si tratta di una sperimentazione.

Per le emergenze

Inoltre, nel caso non si dovesse trovare appuntamento disponibile nemmeno attraverso il canale prioritario, l’utente che abbia l’esigenza di partire entro 15 giorni, sempre per esigenze connesse a motivi di lavoro, studio, turismo o salute, verrà indirizzato dal sistema verso un’ulteriore alternativa.

Tutt* in questura (ma solo per il passaporto)

Sono 167mila i viaggi internazionali a cui gli italiani hanno dovuto rinunciare per il mancato passaporto. Parliamo di un giro d'affari dal valore di circa 300 milioni di euro. I dati, riportati da SkyTg24 corrispondono al biennio 2022-2023: si tratta di una stima fatta dalle associazioni del turismo organizzato che avevano inviato una lettera al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, chiedendo un incontro per tentare di risolvere il caos.



Per sapere quali sono i prossimi step per ottenere il passaporto in modo celere, bisogna consultare i portali delle questure: lì ci sono le linee guida per l’attivazione della nuova procedura da parte del ministero.

