Voli low cost, Ryanair svela le mete e i giorni più convenienti per partire

Sono sempre meno le persone che, negli ultimi mesi, hanno deciso di viaggiare in aereo a causa dell'aumento dei costi dei biglietti. Ma, per tutti gli amanti dei viaggi, sembrerebbe esserci una soluzione e a confermarla è stato Michael O’Leary, l'amministratore delegato della compagnia aerea Ryanair, che ha dichiarato come siano stati inseriti diversi voli a costi ridotti. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, infatti, ha spiegato che tra le mete a buon prezzo ci sono Malta, Reggio Calabria e Trieste.

«Nel periodo aprile 2023-marzo 2024 abbiamo trasportato 183 milioni di passeggeri nel nostro intero network che hanno pagato in media 44 euro a tratta. Questo vuol dire che alcuni hanno sborsato 200 euro, ma la maggior parte ha speso una cifra decisamente più bassa», spiegato O’Leary.

«I biglietti low cost»

Nell'intervista rilasciata al Corriere, il manager della compagnia aerea irlandese ha spiegato i giorni più convenienti per partire. «Posso dire che il martedì e la seconda settimana di maggio ci sono un sacco di sedili a 14,99 e 19,99 euro.

Le mete più convenienti

Ma in quali mete conviene andare per affrontare un viaggio a basso prezzo? «Malta è una meta che abbiamo previsto con dei biglietti economici, poi abbiamo aggiunto tantissimi posti anche per Reggio Calabria e Trieste». Biglietti dai 15 euro ai 20 euro anche per Fez (Marocco), Tirana (Albania), Salonicco (Grecia). Tra le mete italiane più convenienti anche Cagliari.

