Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere tra sabato 13 e domenica 14 aprile

La primavera è arrivata e con lei anche le belle giornate all'insegna del caldo e dei tramonti magici. Il fine settimana è alle porte e sono tante le persone che si trovano in procinto di partire o organizzare una gita fuori porta. Di seguito vi proponiamo qualche evento da non perdere a Roma.

Isola Farnese, il villaggio delle fiabe a 30 min da Roma. Il tempo qui sembra essersi fermato

Ecco cosa fare nel weekend del 13 e 14 aprile

La Limonaia di Villa Torlonia per tre giorni, dal 12 al 14 aprile, diventerà il palcoscenico delle tradizioni tedesche: la birra, la tipica gastronomia e le mostre fotografiche della Franconia saranno all'ordine del giorno. La Franconia, inoltre, è famosa anche per essere l’area geografica con la più alta concentrazione di attività brassicole al mondo, detiene infatti il primato internazionale per densità di birrifici sul territorio, che sono oltre trecento.

Appuntamento a domenica 14 aprile 2024 al Casale Garibaldi, sede de La Città dell’Utopia (Via Valeriano 3F, San Paolo, Roma), dove si svolgerà un evento rivolto agli abitanti di tutta Roma e non solo! Il Festival Internazionale della Zuppa di Roma è un evento a cui possono partecipare associazioni, collettivi, famiglie e singoli cittadini. Lo scopo è celebrare la zuppa come bene comune. Ci sarà, inoltre, la Sagra dell’Asparago di Roma nella Città dell’Altra Economia di Testaccio (Ex Mattatoio), con l'ingresso in largo Dino Frisullo.

Un fine settimana all'insegna della moda

Per tutti i fan della moda, questo weekend sarà perfetto per scoprire le nuove tendenze.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 15:20

