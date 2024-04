Un weekend all’insegna dell’attività fisica e della salute. Piccole azioni per un grande obiettivo: il benessere psico-fisico

Piccole e semplici azioni per un grande e importante obiettivo: il nostro benessere psico-fisico. È questo il messaggio che Sport e Salute lancia in occasione di questo week end. Oggi, sabato 6 aprile, infatti, coincide con la Giornata Mondiale dell’Attività Fisica e Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, mentre domani, domenica 7 aprile, sarà la Giornata mondiale della salute.

Semplici abitudini

Un messaggio veicolato attraverso un video che vede come protagonisti donne, uomini, ragazzi e bambini alle prese con la routine quotidiana.

Adottando queste semplici abitudini, è possibile migliorare la propria salute senza necessariamente dover ricorrere a sessioni di allenamento strutturate e intensive. L'integrazione dell'attività fisica nella vita quotidiana, insieme a scelte alimentari sane, rappresenta la base per uno stile di vita attivo e corretto, che è la via migliore per stare bene, per prevenire molte patologie e per raggiungere un perfetto equilibro psicofisico. Queste semplici attività, spesso sottovalutate, contribuiscono a migliorare la qualità della vita.

