Autoconsapevolezza e benessere: pilastri fondamentali per vivere appieno

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con MAURO LAMARRA

Riappropriarsi della propria vita e felicità

Lavorare sull’autoconsapevolezza significa riconoscere e comprendere i propri pensieri, le emozioni e i comportamenti indirizzandoli in un flusso positivo e proattivo. Si trattai di un atto di introspezione che consente di esplorare i valori, le motivazioni e gli obiettivi di ogni scelta. Essere consapevoli di sé stessi permette, infatti, di prendere decisioni più autentiche, anziché agire in modo impulsivo o automatico, seguendo quelle che sono imposizioni di una routine dettata dalla società o dalla paura di esporsi.



Sviluppare consapevolezza vuol dire avere una maggiore coerenza tra ciò che si pensa, ciò che si dice e ciò che si fa, promuovendo una vita fondata su integrità e autenticità, che allontana i cattivi pensieri e lo stress. Il primo passo per avviare questo percorso di cambiamento è quello di voler realmente cambiare. Solo in questo modo è possibile avviare il proprio cambiamento e iniziare a essere protagonisti della propria vita.



La figura del life coach

Lo sa bene, Mauro Lamarra, life coach che ha, in prima persona, cambiato la propria visione del mondo e la propria vita affidandosi e studiando dalle migliori personalità del campo per tornare a vivere appieno dopo anni in cui aveva perso la felicità di vivere. Oggi, Lamarra mette la propria esperienza e professionalità a disposizione di chiunque voglia avviare il proprio cambiamento di autoconsapevolezza. Insomma, per iniziare a vivere davvero e non a “sopravvivere”.



Grazie a un percorso articolato in tre step, il programma messo a punto da Lamarra permette di lavorare sul mindset, migliorare il proprio posizionamento sociale e professionale, anche sui profili online e, in ultimo, saper sfruttare al meglio le potenzialità dell’Intelligenza artificiale per diventare una persona nuova, più consapevole, centrata sui propri obiettivi e in grado di ottimizzare tempo, potenzialità e risorse, senza aver timore di cambiare.



Spezzare la routine e tornare a vivere

“A tanti, infatti, – spiega Lamarra – capita di sentirsi come in una ruota che continua a girare e da cui sembra impossibile scendere. Quando gli si chiede perché non cambiano, la risposta più comune è ‘ho sempre fatto così’. Ed è del tutto normale, visto che è la società stessa che lo impone, finendo per farci perdere di vista quelli che sono i nostri desideri e le nostre aspirazioni. Riuscire a scardinare questo meccanismo non è semplice, ma nemmeno impossibile e chiunque, a qualunque età, può farlo. Occorre solo avere il coraggio di guardare oltre la ruota. È lì che ci aspetta una vita differente, fatta di piena soddisfazione, di consapevolezza e benessere mentale e fisico”.



“Dobbiamo – prosegue Lamarra – portare a compimento l’eccezionalità della vita, che è un bene prezioso di cui non dobbiamo sprecare nemmeno un secondo. Attraverso specifiche sedute di mindset la mia filosofia, applicata anche a importanti aziende di alimentazione, benessere e salute, aiuta la gente ad abbracciare il cambiamento verso una nuova impostazione e visione di se stessi e del mondo”.



“Se vuoi, puoi!”

In aprile, questi anni di lavoro daranno alla luce a “Se vuoi, puoi!” il primo libro di Mauro Lamarra, che sarà omaggio a tutti i clienti. Un volume che introduce alla “riprogrammazione mentale” e soprattutto al mindset, e che sarà disponibile in versione e-book sulle migliori piattaforme. Per riappropriarsi della propria vita e vincere questa sfida, Mauro Lamarra life coach mette a disposizione una sessione gratuita di 30 minuti, da svolgere comodamente anche online.



Maggiori informazioni e prenotazioni sul sito internet https://maurolamarralifecoach.com/ e sull’app per iOS e Android che, prenotando da questo link (https://linkmix.co/19231264) permette di accedere anche a uno sconto del 10% sui pacchetti di lezioni. Ulteriori informazioni al 340 338 9776 e via mail a mlamarralifecoach@gmail.com. Il life coach riceve anche di persona in via Acaia, 50 a Roma, dal lunedì al venerdì 11-19, il sabato 11-15, ed è presente sulle maggiori piattaforme social, da YouTube a TikTok passando per Facebook, Instagram e Twitter.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 17:54