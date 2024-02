Lavoro infernale? Ecco i 6 consigli zen del monaco shaolin per evitare lo stress: «Un piccolo passo alla volta e si può fare tutto»

Un lavoro infernale che non ti fa dormire, scadenze, paura di non essere all'altezza, pressione sociale e difficoltà finanziare. Tantissime persone nel mondo sono colpite da burnout, un insieme di sintomi che deriva da una condizione di stress cronico e persistente, associato al contesto lavorativo. Per trovare un nuovo punto di vista e rilassare la mente potrebbe essere utile avvicinarsi alla filosofia secolare cinese, che ancora oggi si tramanda nei templi della Repubblica Popolare e nel resto del mondo.

Il monaco di origini italiane

Il New York Post ha parlato con Shi Xing Mi (Walter Gjergja), un monaco Shaolin di 32esima generazione. Di origini italiane, Gjerja ha sviluppato una passione per la filosofia orientale e le arti marziali cinesi da adolescente, gareggiando a livello internazionale nel Kung Fu Wushu.

A metà degli anni '90 l'illuminazione: il suo primo viaggio in un tempio Shaolin. Poi però ha preso un'altra strada, diventando Ceo e direttore di una società di consulenza strategica.

Il dietrofront

Insoddisfatto della sua vita, Gjerja ha decido di fare dietrofront: «Mi sono dimesso, ho rinunciato a tutto e sono tornato a immergermi profondamente negli studi Shaolin, diplomandomi nel tempio dopo alcuni anni e decidendo di combinare le mie esperienze per condividere la saggezza del benessere e della consapevolezza in chiave moderna», ha spiegato Gjerja al Nyp.

In 6 semplici punti, il monaco shaolin ha spiegato come superare lo stress quotidiano cambiando le abitudini giornaliere.