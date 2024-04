«Non portate regali al compleanno di mia figlia, piuttosto un'offerta per restaurare il giardino». La (strana) richiesta della mamma

di Sara Orlandini

Rachel Gibbs è una mamma originaria di Houston, Texas che è diventata famosa su TikTok per alcuni suoi video virali. Uno dei post che ha suscitato più commenti negativi e, allo stesso tempo, migliaia di visualizzazioni (più di 600mila) è stato quello in cui Rachel ha spiegato ai suoi follower quale fosse il "suo piano" per la festa di compleanno della sua bambina. La richiesta è pressoché assurda perché la giovane mamma oltre a chiedere agli invitati un'offerta per ristrutturare il giardino, elenca loro tutta una serie di regole davvero strambe.

Il video TikTok di Rachel Gibbs

Rachel Gibbs ha pubblicato un video su TikTok che ha scatenato la furia degli utenti social. La mamma spiega: «Sto organizzando la prima festa di compleanno di mia figlia e ho stilato una lista di richieste che potrebbero risultare strane agli invitati. La prima: non portate regali, non le serve nulla, ha tutto e sta benissimo e, poi, io sono molto esigente... non voglio che compriate cose inutili a mia figlia. Se volete presentarvi con qualcosa, portate piuttoso cinque dollari perché stiamo cercando di sistemare il giardino e qualche fondo in più ci farebbe comodo. Il cortile è davvero un disastro per questo vogliamo rifarlo».

Lo strambo video di Rachel continua: «Per favore, mangiate prima di venire perché ci saranno degli spuntini e basta. Vi dico le cose come stanno per non illudere nessuno. Non ho intenzione di spendere soldi per una fesra che neanche si ricorderà».

L'orario della festa

Rachel Gibbs, alla fine del suo video, parla anche dell'orario della festa: «Sull'invito ho scritto che la festa sarà dalle 9:30 alle 11:00 di sabato mattina.

