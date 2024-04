Single e mamma di 12 figli non può permettersi di dargli da mangiare: «Costa tutto troppo. Costretta a dar loro hot dog e ramen»

di Redazione web

Veronica Merritt è una mamma 39enne di New York diventata famosa su TikTok perché descrive le sue giornate da mamma di 12 figli. La donna, in uno dei video postati sul social, si è lasciata andare a uno sfogo in cui spiega che, ultimamente a causa dell'aumento del costo della vita, è stata costretta a dar da mangiare ai suoi bambini cibo di bassa qualità come, ad esempio, hot dog o ramen (zuppa giapponese in scatola).

Veronica, più volte, è stata attaccata da chi le dice che avrebbe potuto fare meno figli, ma lei pensa che il vero problema non sia la sua prole numerosa quanto il fatto che i grandi nuclei familiari non siano molto supportati.

Il video TikTok di Veronica Merritt

In uno dei numerosi video postati su TikTok, Veronica Merritt spiega: «Sto cercando di prendermi cura dei miei figli nel miglior modo possibile ma questo mese non avevo soldi, quindi ho dovuto comprare da mangiare servendomi dei buoni pasto dal valore complessivo di 1400 dollari (1300 euro, ndr). È impossibile dar da mangiare a tutti con questa cifra perché i prezzi sono aumentati tantissimo. Prima, sfamavo una famiglia di 12 persone con 500 dollari al mese, ma ora me ne servono dai 2.000 ai 3.000 per accontentare tutti quanti. Io guadagno facendo la content creator quindi ciò che prendo al mese varia a seconda di come sono andati i miei video.

Le critiche social

A chi la critica, Veronica Merritt risponde così: «Non avrei mai avuto figli se avessi aspettato di diventare ricca e non rimpiango nessuno dei miei figli, sono la cosa più cara che ho. Anche se essere mamma di 12 bambini è difficile, io penso di essere molto brava. La mia prima bambina l'ho avuta quando avevo 14 anni».

