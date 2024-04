Tik Tok, la versione Lite paga gli utenti per vedere i video: scoppia il caso con l'Europa

di Redazione web

TikTok ha problemi con la Commissione Europea, che sta valutando i rischi della nuova versione Lite del social, lanciata finora in Spagna e Francia. Questa nuova app che promette di pagare gli utenti arriverà mai in Italia?

Cos'è TikTok Lite

Lite è la vesione dell'app TikTok che paga gli utenti per mettere like, seguire i creators, guardare video, invitare gli amici a iscriversi sul social e passare più tempo possibile sulla piattaforma in generale. L'app paga soprattutto tramite carte PayPal e buoni Amazon. Sebbene si tratti di un guadagno di pochi centesimi al giorno, la Commissione Europea teme che l'app renda ancor più dipendenti quei ragazzini che già passano tantissimo tempo sui social media e, per questo, le autorità hanno richiesto una valutazione dei rischi e hanno imposto un arresto all'espansione dellla versione Lite. La CE ha domandato alla ByteDance (società che ha partorito l'app) di rendere pubbliche maggiori informazioni sui suoi funzionamenti. Seguiranno degli accertamenti per capire se il nuovo social possa avere impatti negativi sulla salute mentale degli utenti e sulla sicurezza dei più piccoli (ricordiamo infatti che una vasta fascia di utenti di Tik Tok è minorenne e presenta già alcune forme di dipendenza dal social).

La dichiarazione di TikTok

TikTok si sta preparando a esaudire le richieste della CE: «Siamo già stati in contatto diretto con la commissione per quanto riguarda questo prodotto e risponderemo alla richiesta di informazioni», ha dichiarato un portavoce di TikTok dopo l'avvio delle indagini, il quale ha anche spiegato che il sistema di premi sarebbe, in ogni caso, rivolto ai soli utenti maggiorenni. Ma questo non è sufficiente per l'Europa: se non saranno valutati benefici e svantaggi, e se i rischi si riveleranno troppo importanti, la versione Lite rimarrà solo un tentativo fallito e dimenticato.

