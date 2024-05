Luca Argentero e Cristina Marino si sono (ri)sposati alle Maldive? «Un giorno, forse, vi racconterò anche questo»

di Redazione web

Luca Argentero e Cristina Marino hanno trascorso dei giorni magnifici alle Maldive insieme ai loro bambini Nina Speranza e Noè Roberto e hanno documentato tutto sui rispettivi profili social dove hanno pubblicato storie e post romantici. Un'immagine pubblicata dall'attrice non è passata inosservata agli occhi dei fan che hanno ipotizzato che abbia risposato l'attore protagonisti della fiction di Rai1, Doc-Nelle tue mani. Cristina, però, non ha svelato nulla, forse, lo farà quando tornerà in Italia.

Luca Argentero e Cristina Marino si risposano?

Luca Argentero e Cristina Marino stanno tornando in Italia dopo una vacanza alle Maldive all'insegna dell'amore e della famiglia. I due attori si sono sentiti come in Paradiso e lo hanno più volte scritto anche su Instagram dove, nonostante i numerosi post e le varie storie, hanno cercato anche di mantenere una certa privacy che, come più volte da loro dichiarato, è molto importante nella loro vita. Ciò che i fan si sono chiesti è se Luca e Cristina si siano sposati di nuovo perché l'attrice ha pubblicato una romantica foto al tramonto dove lei e il marito, con i braccio i loro bambini, si scambiano un tenero bacio e ha scritto: «E, poi, vi racconterò anche questo...

La felicità di Cristina Marino

Cristina Marino ha anche pubblicato un'altra foto in cui Luca Argentero è insieme ai suoi bambini. L'attrice ha scritto: «Nel mentre, abbiamo raccolto infiniti ricordi e ho il cuore pieno di amore e gratitudine». Ora, la famiglia sta rientrando in Italia e, nel frattempo, Cristina si dedica alla salute della sua pelle. «Si torna, ma ho ancora molto da postare» ha scritto con una maschera di bellezza sul viso e ha aggiunto: «Intanto maschera idratante che in aereo è necessaria».

