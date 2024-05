Perla Vatiero e Mirko Brunetti innamorati ma distrutti: «Non siamo abituati. La prossima volta filmo tutto»

di Redazione web

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono tornati più forti e innamorati che mai: il Grande Fratello è stata un'esperienza che li ha fatti ritrovare e che ha fatto loro capire che il forte sentimento che li legava prima di Temptation Island non si era mai spento. I due fidanzati postano numerose storie insieme durante il giorno e nell'ultimo video pubblicato spiegano ai loro fan com'è andato l'allenamento che è stato abbastanza faticoso.

La storia Instagram di Perla Vatiero

Perla Vatiero ha pubblicato delle storie sul proprio Instagram in cui è in compagnia del fidanzato Mirko Brunetti. I due sono in tenuta sportiva: lei indossa dei leggins azzurri e un reggiseno sportivo dello stesso colore, mentre lui è a petto nudo e porta dei pantaloncini neri. La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello ha scritto: «Morale della favola: distrutti entrambi». Perla, quindi, ha spiegato: «Un'altra cosa che abbiamo aggiunto alla lista di cose da fare insieme sono gli allenamenti, anzi, che abbiamo ri-aggiunto perché voi dovete sapere che noi ci allenavamo sempre insieme, però, questa volta per me è stata veramente difficile perché tra lui e Carmine (il personal trainer, ndr) mi hanno distrutto».

Perla, Mirko e il futuro

Perla Vatiero e Mirko Brunetti desiderano costruire insieme una famiglia e il loro futuro, anche se, nella loro intervista di coppia a Verissimo, hanno dichiarato che desiderano fare tutto con calma e seguendo le giuste tempistiche. Ora, vogliono solo godersi il loro amore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA