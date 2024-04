«Nika Shakarami violentata e uccisa a 16 anni dalla polizia morale», la rivelazione in un documento. La mamma: «Ha lottato fino alla fine»

di Redazione web

Quelques heures avant d'être tué par les forces de la République islamique, Nika Shakrami, brandissait son hijab en feu, criant mort au dictateur @1500tasvir #MahsaAmini https://t.co/IFuGtCzYFs — L'important (@Limportant_fr) March 8, 2023





La repressione

Oltre a Nika in quella terribile fase di repressione sui manifestanti anti-governativi, furono quasi 600 i morti e ben nove le condanne a morte avvenute per impiccagione, alcune delle quali avvenute anche in pubblico. 20mila furono, invece, gli arresti.

Poco prima di scomparire, Nika era stata ripresa in un video la sera del 20 settembre 2022 vicino al Laleh Park, nel centro di Teheran. Nel filmato divenuto virale la si vedeva in piedi su un cassonetto mentre dava fuoco all'hijab, il velo islamico obbligatorio per utte le donne nella Repubblica islamica a guida sciita. Altri intorno a lei gridavano «morte al dittatore», riferendosi al leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei. E una foto di lei che si nasconde tra le auto nel traffico per timore di essere catturata dalla polizia.

Quelle furono le ultime immagini di lei viva. Poi l'amara sorpresa: la famiglia dell'adolescente rivede il suo corpo in un obitorio nove giorni dopo la scomparsa.

