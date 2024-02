Hijab, giornata mondiale del velo: imposizione o scelta? I casi di Mahsa Amini, Fairouz Mouradi e ​Armita Geravand

Giornata mondiale dell'hijab, il tradizionale velo islamico: il 1° primo febbraio si celebra il World Hijab Day. Ad istituire l'iniziativa è stata la bengalese Nazma Khan nel 2013. «All’indomani dell’11 settembre 2001, le donne musulmane che indossavano l’hijab, me compresa, hanno subito discriminazioni e molestie», ha raccontato la founder della World Hijab Day Organization, spiegando l’esigenza che l’ha spinta a dare vita al movimento che rivendica l’«orgoglio» di indossare il velo.

World Hijab Day

Ma dopo quanto accade in Iran e Afghanistan c'è chi si interroga ancora su questo indumento: quando si parla di donne e Islam ci si domanda perché queste lo portino, se per caso non si sentano discriminate rispetto agli uomini o violate nella loro libertà di espressione.