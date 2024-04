Iran, portiere abbraccia e difende una tifosa dopo l'invasione di campo: Hosseini squalificato e multato per 4500 euro

Paese che vai, usanze che trovi. Ma l'Occidente non riesce proprio a spiegarsi quello che è successo. Il portiere iraniano Hossein Hosseini è stato squalificato per aver abbracciato una tifosa che aveva invaso il campo alla fine della gara di Persian Gulf Pro League tra Aluminium Arak ed Esteghlal, a riportare la notizia è Record. Da sottolineare che nella Repubblica islamica dell’Iran, all'uomo è vietato toccare una donna al di fuori della cerchia familiare. Ma oltre questo, la donna che hanno fatto invasione di campo non indossavano neanche il velo.



Dopo circa 40 anni di assenza negli impianti sportivi, nel 2019, su pressione della FIFA, le donne iraniane sono tornate a entrare negli stadi di calcio per assistere a una partita della Nazionale: questa stagione è la prima stagione.



After Hossein Hosseini, the captain of the Taj (Esteghlal) team, embraced a female 'Jimmy Jump' at the end of the soccer match between Aluminum Arak and Taj (Esteghlal), a security personnel present at the Stadium attacked him. pic.twitter.com/Xjq4K4PRYj