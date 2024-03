L'Iran nomina la prima donna arbitro in una partita maschile, ma la esclude poche ore prima. «Emerse foto in cui ha il capo scoperto»

di Redazione web

Una svolta storico per il calcio internazionale, poi il dietrofront. Per la prima volta una donna avrebbe fatto parte della squadra arbitrale iraniana di una partita di calcio maschile. La protagonista di questa storia dal sapore dolce amaro è Mahsa Ghorbani, di 34 anni. L'arbitra era stata nominata come uno dei tre assistenti arbitrali (Var) per il derby che si disputerà allo Stadio Azadi di Teheran, Iran, tra Persepolis ed Esteghlal - alle 17:30, ora italiana - le due migliori formazioni del campionato.



Secondo l'agenzia Mehr, tra gli spettatori saranno ammesse anche le donne: la loro presenza avrebbe sottolineato ancora di più come l'intento fosse quello di includere anche le donne che nel Paese iraniano vivono una situazione molto diffcile per quanto riguarda la salvaguardia dei loro diritti personali. Da sottolineare che Ghorbani ha già arbitrato la Coppa d'Asia femminile Afc e la Coppa del mondo femminile 2023.



Il dietrofront

Secondo l'agenzia Tasnim, Mahsa Ghorbani non sarà presente al Var per il 103° Derby di Tehran. La donna sarebbe diventata il primo arbitro iraniana nella PersianGulf Pro League maschile.

