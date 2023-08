Donna segregata in casa dal 2011, fermato il marito orco: «Trovata nuda e denutrita». Così è riuscita a liberarsi

«Dodici anni di inferno, segregata e torturata dal marito»: orrore in Francia per il ritrovamento di una donna di 53 anni che accusa il coniuge di averla tenuta rinchiusa dal 2011, vittima di soprusi e violenze, nell'appartamento in cui risiedevano a Forbach, tranquilla cittadina francese al confine con la Germania. La donna è stata liberata durante un blitz della polizia francese, scattato all'alba nell'appartamento dei due coniugi - entrambi tedeschi - in avenue Saint-Rémy, nel centro di Forbach.

Ragazza ucraina di 21 anni aggredita e picchiata in spiaggia a Rimini. «Forse è stata stuprata»

Tinder, triangolo amoroso finisce in tragedia. Fidanzato geloso spara all'ex: «Credevo l'avesse stuprata»