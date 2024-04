Travolta in bici da un camion dei rifiuti, Lisa morta a 27 anni: da Francoforte a Napoli per studiare Economia

di Redazione web

Una domenica sera passata con gli amici nel centro di Napoli, poi il rientro a casa in sella a una bici a noleggio con pedalata assistita. Una corsa che è risutata fatale a Lisa Herbrich, studentessa 27enne originaria di Francoforte che aveva scelto di studiare nella città della quale si era innamorata. La ragazza è stata travolta da un furgine dell'Asìa, l'azienda incaricata della raccolta rifiuti, mentre percorreva via Foria all'atezza di piazza Cavour intorno alle due della notte tra domenica e lunedì. Le condizioni della giovane, iscritta a un master in Economia presso l'Università Federico II, sono apparse subito disperate: Lisa è morta dopo otto ore nonostante i tentativi di salvarle la vita. Ora la sua salma è in attesa di autopsia.

La dinamica

Dalle indagini preliminari, emerge che Lisa potrebbe aver improvvisamente cambiato corsia imboccando una direzione diversa rispetto a quella sulla quale stava procedendo, il che non avrebbe lasciato al conducente del furgone la possibilità di evitarla. I soccorsi sono stati tempestivi: i sanitari del 118, di fronte alla gravità delle condizioni della studentessa, l'hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini e successivamente all'ospedale del Mare, dove, nonostante i tentativi, è stata dichiarata morta alle 10.35 di lunedì.

Le indagini

Subito dopo l'incidente, il veicolo dell'Asìa è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti tecnici, e il conducente è stato sottoposto a test alcolemici e tossicologici per verificare eventuali condizioni di alterazione.

Le autorità locali, con il supporto delle telecamere di sorveglianza della zona, sia pubbliche che private, stanno lavorando per ricostruire in modo completo la dinamica dell'accaduto. Nel frattempo, la comunità di Napoli, rappresentata dall'amministrazione comunale, ha espresso il proprio cordoglio: «Siamo profondamente addolorati per il tragico incidente che ha coinvolto un mezzo Asìa e nel quale ha perso la vita una giovane ciclista straniera. Siamo vicini ai familiari della vittima, ai quali assicuriamo il nostro pieno sostegno in un momento di così grande sconforto», ha detto il sindaco Gaetano Manfredi.

