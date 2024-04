Esce in bici, ciclista travolto e ucciso da un'auto: soccorsi inutili

Un ciclista è stato investito mentre stava pedalando a Fiorenzuola. L'uomo, di 70 anni, è stato travolto e ucciso nella mattina di venerdì 19 aprile in un incidente stradale avvenuto a Fiorenzuola, in provincia di Piacenza.

L'uomo era in sella a una bicicletta, vicino alla via Emilia, quando è stato centrato da un'auto in transito. Sul posto i sanitari del 118 e anche l'eliambulanza, ma i soccorsi sono stati vani: l'uomo è morto sul colpo. La dinamica precisa dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 18:07

