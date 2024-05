Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e vince 2 milioni, ma non ci crede e torna al bar a verificare. Chi è il fortunato

di Redazione web

Una giornata qualsiasi è diventata indimenticabile per un giovane imprenditore di Faenza, nella provincia di Ravenna. Sabato 27 aprile, presso il Bar Tabacchi Matrix situato in via Forlivese 44/46, noto come Bar della Punta nel borgo Durbecco, è stata realizzata una delle vincite più cospicue mai registrate in città con il Gratta e Vinci: ben 2 milioni di euro da un biglietto di Turbo Cash costato soltanto 10 euro.

Il Gratta e Vinci milionario

Il proprietario del bar, di origine cinese, ha raccontato l'emozionante sequenza degli eventi. Il cliente, abituale frequentatore del locale, ha acquistato il biglietto come faceva occasionalmente. Invece di grattarlo subito, ha preferito attendere di tornare a casa.

