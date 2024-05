Mamma 33enne muore in frontale, in auto con Debora Natali anche il figlio e la sorella. Tornavano dalla festa dei 18 anni della ragazza

di Redazione web

Aveva 33 anni Debora Natali e stava tornando dalla festa dei 18 anni della sorella. In auto con lei c'erano la festaggiata e suo figlio 13enne. Un momento di gioia che si è trasformato in tragedia. Forse per colpa delle forti piogge, lungo la strada provinciale 61 in località Pian di Lama nel territorio di Monzuno, sull'Appennino in provincia di Bologna, Debora non ha visto arrivare l'altra macchina. Il frontale è stato inevitabile. Lei è morta, mentre la sorella 18enne è ricoverata in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Ferito, ma non in gravi condizioni, anche il figlio 13enne di Debora, che viaggiava sul sedile del passeggero.

La dinamica dell'incidente

Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire.

