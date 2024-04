Attacco a Sydney, l'attentatore arrestato è un ragazzino di 15 anni. Folla inferocita: «Portatelo fuori»​ VIDEO CHOC

di Redazione Web

L'attentatore di Sidney, arrestato dalla polizia, è un ragazzo di 15 anni. L'attacco è avvenuto durante la messa in una chiesa di Wakeley, nella città australiana: i feriti non sarebbero in gravi condizioni. Un video, diffuso sui social e ripreso dai media australiani, mostra il vescovo mentre pronuncia il suo sermone nella chiesa Christ The Good Shepherd quando il giovane gli si avvicina con calma prima di aggredirlo e accoltellarlo al viso e al collo.

Il video choc dell'aggressione

Nel video si sentono poi le urla dei presenti, alcuni si avvicinano per soccorrere la vittima. Un uomo sulla cinquantina è stato portato all'ospedale di Liverpool con ferite multiple da taglio, riferisce un portavoce del servizio di ambulanze, senza specificare se si tratti del religioso. Altre persone risultano ferite e sono state medicate sul posto. Sabato 6 persone sono state uccise a coltellate in un centro commerciale di Sydney.

BREAKING: *ANOTHER MASS STABBING* - A bishop and several worshippers have been attacked in another mass stabbing in Wakeley, Sydneypic.twitter.com/f3MoL0VuwD — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 15, 2024

Folla inferocita: «Portatelo fuori»

Intanto sono scoppiati scontri nella zona vicino alla chiesa di Sidney dove stamattina, durante la messa, è stato accoltellato un vescovo ortodosso e altri fedeli.

