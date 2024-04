Sydney, la mamma uccisa ha salvato la figlia lanciandola a due passanti. Il racconto: «Ce l'ha affidata e si è accasciata a terra»

Si chiamava Ash Good la mamma uccisa al centro commerciale di Sydney nell'attacco di sabato 13 aprile. La donna, 38 anni, si trovava al Bondi Junction Westfield con sua figlia Harriet di 9 mesi, quando entrambe sono state aggredite a coltellate dal killer (che avrebbe agito senza movente ideologico), ucciso dalla polizia. Lei è una delle sei vittime del pomeriggio di sangue in Australia. La piccola, invece, è ancora in vita, anche se ricoverata in gravi condizioni all'ospedale. A salvarla è stato l'ultimo atto d'amore della mamma, che in fin di vita è riuscita a lanciarla un uomo prima di accasciarsi a terra e perdere conoscenza.

La storia di Ash Good e sua figlia è stata raccontata dai due fratelli che l'hanno soccorsa. «L'abbiamo vista arrivare di corsa con questo fagottino in mano - ha raccontato uno di loro alle telecamere dell'australiana 9News - C'era sangue ovunque. La donna me lo ha praticamente lanciato in braccio». Dopo questo ultimo atto è crollata a terra.

