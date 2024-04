Sydney, attacco al centro commerciale: 7 morti (compreso l'aggressore) e un neonato ferito. Esclusa ipotesi terrorismo

Attentato in un centro commerciale di Sydney, Australia. Il bilancio delle vittime è di 7 morti (aggressore compreso) e diversi feriti gravi ancora in pericolo di vita. L'attacco è avvenuto sabato 13 aprile all'interno el centro commerciale Bondi Junction.

L'attacco al centro commerciale di Sydney

L'episodio è avvenuto nel vasto complesso del centro commerciale Westfield Bondi Junction, pieno di acquirenti del sabato pomeriggio. Il centro commerciale è stato chiuso e la polizia ha invitato le persone a evitare la zona. Testimoni oculari hanno affermato che sul posto si è scatenato il panico, con gli acquirenti che correvano per mettersi in salvo e la polizia che cercava di mettere in sicurezza l'area. Diverse persone si sono rifugiate in un supermercato, dove sono rimaste per circa un'ora. Il suono delle sirene della polizia e degli elicotteri riempiva l'aria. Le riprese delle telecamere di sicurezza trasmesse dai media locali hanno mostrato un uomo che correva per il centro commerciale con un grosso coltello e persone ferite stese sul pavimento.

Il primo ministro dell'Australia, Anthony Albanese, ha espresso «shock e costernazione» per l'assassinio a coltellate di almeno cinque persone nel centro commerciale alle porte di Sydney, confermando quanto riferito dalla polizia del New South Wales, e cioè che l'aggressore, abbattuto dagli agenti, ha «agito da solo». «Per tutti noi stasera, le scene sconvolgenti di Bondi Junction vanno oltre le parole e la comprensione», ha commentato il premier laburista.