Sydney, Joel Cauchi è il killer del centro commerciale: 40enne senzatetto con problemi mentali. «La famiglia l'ha riconosciuto in tv e ha chiamato la polizia» Sui social raccontava la sua vita come una persona normale, parlando tra le altre cose della sua passione per il surf







di Redazione Web Si chiamava Joel Cauchi l'autore della strage al Westfield Bondi Junction di Sydney, ucciso dopo l'intervento della polizia. Nell'attacco al centro commerciale avvenuto sabato 13 aprile, Cauchi ha accoltellato a morte sei persone e ne è ha ferite gravemente 12. Chi era Joel Cauchi Si tratta di un 40enne senzatetto del Queensland, single e senza figli, che viveva spostandosi nello stato e dormendo per strada. A 17 anni gli era stata diagnosticata una malattia mentale per la quale aveva ricevuto diverse cure, malattia che negli ultimi anni sarebbe peggiorata, ha detto il vicecommissario della polizia del Queensland Roger Lowe. Ieri, sabato 13 aprile, si è presentato al centro commerciale armato di coltello e ha attaccato indistintamente chiunque gli passasse vicino, uccidendo sei persone e ferendone 12. L'uomo è stato identificato grazie alla telefonata della famiglia alla polizia, che l'ha riconosciuto vedendolo alla tv. Cauchi da tempo non aveva rapporti con i famigliari, che hanno collaborato con la polizia, fornendo le informazioni necessarie sul 40enne. Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA