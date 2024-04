Kate rompe il silenzio dopo l'annuncio del tumore: «Sono scioccata». Il messaggio dopo l'attentato di Sydney

Kate Middleton torna a "parlare" pubblicamente per la prima volta dopo l'annuncio del tumore dello scorso 30 marzo. La principessa di Galles ha rotto il silenzio per commentare insieme al marito William quello che è accaduto in un centro commerciale di Sydney, dove un attentatore ha ucciso sette persone e provocato diversi feriti gravi tra cui un neonato di 9 mesi.

We are shocked and saddened by the terrible events in Sydney earlier today. Our thoughts are with all those affected, including the loved ones of those lost and the heroic emergency responders who risked their own lives to save others. W & C