William e la mamma di Kate visti entrare insieme in un pub: «Si fanno coraggio a vicenda»

di Redazione web

Dopo il video in cui ha annunciato di avere un tumore, Kate Middleton non si è più fatta vedere pubblicamente: «Desidero pensare alla mia salute e, soprattutto, al bene dei miei bambini», aveva detto così nel filmato che, qualche settimana fa, ha lasciato a bocca aperta tutto il mondo. Kate non c'era durante la classica parata di Pasqua dei reali e, stando a voci vicine al Palazzo, si starebbe riposando nel suo Adelaide Cottage a Windsor. La sua famiglia sarebbe sempre con lei e le persone a lei più care le starebbero dando grande supporto. Il principe William e mamma Carole Middleton si starebbero facendo coraggio a vicenda e, spesso, uscirebbero insieme.

William e mamma Carole insieme

Come riportato dal Daily Mail, il principe William e Carole Middleton sarebbero stati avvistati nelle scorse ore in un pub del Norfolk, Inghilterra.

La malattia di Kate

Kate Middleton ha fatto sapere al mondo di avere un tumore ma non ha specificato di che tipo di male si tratti e nemmeno dove le sia stato diagnosticato. La principessa è davvero molto amata dai sudditi inglesi e non che stanno rispettando la sua richiesta di privacy in questo momento così delicato della sua vita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 14:27

