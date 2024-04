Harry con Meghan, Archie e Lilibet a Londra: perché gli Invictus games potrebbero segnare il cambiamento nei rapporti con Carlo, William e Kate

di Cristina Siciliano

Manca un mese alla cerimonia del decimo anniversario degli Invictus games, che il prossimo 8 maggio si terrà a Londra, nella cattedrale di St. Paul e ci sarà anche il principe Harry. Sono settimane in cui si rincorrono indiscrezioni sulla sua presenza e quella di Meghan e i loro figli, il principino Archie, che proprio in quei giorni compirà 5 anni, e la principessina Lilibet. Fare una previsione è appunto, impossibile, però secondo alcuni tabloid inglesi il principe Harry «potrebbe portare con sé la sua famiglia nella sua terra natale solo se cambia qualcosa».

L'indiscrezione

Da qualche tempo sembra che Harry sia più disposto a riavvicinarsi alla famiglia.

Proprio per questo il duca di Sussex ritiene di non potersi recare in tranquillità a Londra. «Voglio che i miei figli e mia moglie siano al sicuro - aveva sottolineato il principe Harry nell'ultima udienza -. Non posso metterli in pericolo in questo modo». Al di là di tutto, in questo momento difficile per la royal family, è possibile che il principe Harry voglia provare a tornare sui suoi passi per stare vicino a suo padre re Carlo, a suo fratello William ed anche a Kate Middleton.

La prossima visita di Harry a Londra potrebbe risultare determinante nel segnare un vero e proprio cambiamento.

Cosa succederà? Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 11:53

