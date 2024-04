Kate, William e Harry, Antonio Caprarica: «L'ostacolo per la pace si chiama Meghan Markle» Il giornalista a Pomeriggio 5 ha rivelato che proprio Meghan Markle non sarebbe intenzionata a tornare in Inghilterra







di Cristina Siciliano La doppia diagnosi di tumore, prima di re Carlo e poi di Kate Middleton, non può avere lasciato indifferente il principe Harry che, infatti, nelle prossime settimane dovrebbe rivedere il padre, a quasi un anno dalla sua incoronazione del 6 maggio. Fonti vicine al principe riferiscono che tra padre e figlio sarà un incontro «breve e formale» tanto quanto quello di febbraio; invece Antonio Caprarica, giornalista esperto della famiglia reale, ha rivelato nelle ultime ore che Meghan Markle non sarebbe intenzionata a tornare in Inghilterra. Le parole di Antonio Caprarica «Se Harry farà pace con Kate Middleton? Non mi sembra che lui voglia incontrare Kate adesso - ha sottolineato Antonio Caprarica a Pomeriggio 5 -. Il giornalista ha aggiunto: «Rigiro la questione: se avessero offeso voi, poi sareste stati pronti a perdonare in un momento così difficile della vostra vita? A che condizioni potrebbe avvenire la riappacificazione? Le fonti vicine ai reali dicono che i Galles avrebbero invitato i Sussex ad andare a Londra con i loro bambini, trovando però una ferma opposizione di Meghan. L’ostacolo molto grande su questa riconciliazione si chiama Meghan Markle». Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 11:35

