Kate e il tumore, Blake Lively si scusa: «Ho fatto uno stupido post "photoshop fail", sono mortificata»

di Cristina Siciliano

La pubblicazione dello scatto di Kate Middleton insieme ai figli in occasione della Festa della mamma, che nel Regno Unito si festeggia nella seconda settimana di marzo, si è rivelata un clamoroso autogol con l'ammissione della stessa Principessa del Galles che si è scusata pubblicamente sui social per aver editato male la foto di famiglia. Dopo l'esperimento i media sono impazziti. A scherzarci su molte celebrities e perfino i royal di altre famiglie hanno ironizzato sull'errore di comunicazione di cui è rimasta vittima Kate Middleton da quando ha mostrato la foto con i figli. Tra i tanti, anche l'attrice Blake Lively che nei giorni scorsi, per promuovere il suo brand di alcolici, aveva fatto realizzare un Photoshop fatto male ironizzando proprio sulla foto divulgata dalla Principessa del Galles.

Le scuse di Blake Lively

A poche ore dall'annuncio del tumore di Kate Middleton, Blake Lively ha pubblicato nelle sue Instagram stories un messaggio di scuse. «Sono mortificata e mi dispiace tantissimo - ha sottolineato Blake Lively nelle sue Instagram stories -.

Cosa aveva scritto Blake Lively

Blake Lively aveva mostrato ai suoi follower di Instagram una foto della sua testa, palesemente ritoccata in modo grossolano, sul corpo di una donna sdraiata a bordo piscina con un drik Betty Buzz in mano. «Sono così entusiasta di condividere queste nuove foto che ho scattato oggi per far conoscere i nostri quattro prodotti. Ora capite perché sono sparita». L'attrice nelle scorse ore ha poi eliminato il post Instagram.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 16:05

