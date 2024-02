Carlo malato, l’esperto di Corte è certo: «La regina Camilla è la sua forza»

La notizia della malattia di re Carlo ha sconvolto la popolazione britannica. E non solo. Proprio nei giorni scorsi c'è stato l'annuncio ufficiale di Buckingham Palace, che ha confermato le serie condizioni del sovrano inglese. In sintesi: re Carlo ha un tumore che però probabilmente non sarebbe alla prostata, per la quale ha subito un intervento chirurgico nei giorni scorsi. A quanto pare però «re Carlo sta molto bene». Lo ha dichiarato la regina consorte Camilla partecipando al primo evento pubblico, alla cattedrale di Salisbury. Ed il merito delle condizioni positive del re è proprio di Camilla, colei che più sta sostenendo King Charles in questi giorni difficili.