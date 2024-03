Kate Middleton ha il cancro. Dalla Casa Bianca a Chiara Ferragni, gli auguri di pronta guarigione alla principessa

di Cristina Siciliano

Kate Middleton, 42 anni, mette fine al tam tam di voci che circolavano sulla sua salute dopo il misterioso intervento all'addome subito lo scorso gennaio. La Principessa del Galles ha annunciato con un videomessaggio di avere un cancro. Un messaggio toccante e senza precedenti. «L'ho detto ai bambini ma con il giusto tempo - ha sottolineato Kate Middleton nel video pubblicato dall'account social -. Il mio team medico mi ha consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento. Per me e William è stato uno choc e abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della mostra famiglia». Come un'onda, tantissime personalità pubbliche, dal premier britannico all'addetta dell'ufficio stampa della Casa bianca, hanno manifestato vicinanza a Kate Middleton.

Le parole di Sunak

Il premier britannico Rishi Sunak ha espresso sostegno e vicinanza a Kate Middleton, lodandola per il coraggio avuto nel dichiarare pubblicamente la sua malattia. «I miei pensieri vanno alla Principessa del Galles, al Principe del Galles, alla famiglia reale e in particolare ai tre figli in questo momento difficile - ha sottolineato il premier Sunak -. La Principessa del Galles ha l'amore e il sostegno di tutto il Paese mentre prosegue la sua guarigione.

Il premier britannico ha aggiunto: «Nelle ultime settimane è stata sottoposta a un intenso esame ed è stata trattata ingiustamente da alcuni settori dei media di tutto il mondo e sui social media. Quando si tratta di questioni di salute, come per tutti gli altri, le deve essere garantita la privacy per concentrarsi sulle cure e stare con la sua famiglia. So di parlare a nome dell'intero Paese nell'augurarle una guarigione completa e rapida e attendo di vederla di nuovo in azione quando sarà pronta».

La vicinanza della Casa Bianca

La Casa Bianca esprime vicinanza alla principessa del Galles, Kate Middleton, dopo l'annuncio della sua malattia. «I nostri pensieri sono con lei», si legge in una nota. «Auguriamo alla Duchessa di Cambridge una completa guarigione - ha sottolineato Jean Pierre -. E siamo incredibilmente tristi nel sentire la notizia» della diagnosi di tumore per Kate Middleton. Lo ha dichiarato l'addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre parla pochi minuti dopo che Kate ha rivelato ha iniziato un trattamento chemioterapico. «Penso sia importante rispettare la sua privacy, soprattutto in questo momento».

Chiara Ferragni

A pochi minuti dall’annuncio del cancro di Kate Middleton sono moltissimi le reazioni social provenienti in tutto il mondo. L’imprenditrice digitale italiana, Chiara Ferragni, ha mostrato la sua vicinanza alla Principessa del Galles condividendo il videomessaggio nelle sue Instagram stories con l’aggiunta di un cuore rosso.

Venerdì 22 Marzo 2024

