Kate Middleton appare in video dopo 2 mesi: «Era un cancro, sto facendo la chemio. Ai miei figli ho detto che starò bene»

Kate Middleton ha avuto un cancro. Dopo mesi di silenzio, foto ritoccate e teorie cospirazionistiche la principessa del Galles ha rivelato che le è stato diagnosticato un cancro e che è nelle "prime fasi" del trattamento.

«A gennaio sono stata sottoposta a un importante intervento chirurgico all'addome a Londra e all'epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa», ha dichiarato la moglie del principe William in un video messaggio pubblicato sugli account ufficiali dei reali. «L'intervento è riuscito. Tuttavia, gli esami successivi all'operazione hanno rilevato la presenza di un cancro. Il mio staff medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di questo trattamento». La notizia è arrivata due mesi dopo che la principessa si era allontanata temporaneamente dalla vita pubblica.

Kate ha continuato dicendo che la diagnosi è stata per lei e la sua famiglia un enorme shock. «William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra famiglia. Come potete immaginare, questo ha richiesto tempo. Mi è servito del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante per iniziare il trattamento. Ma, soprattutto, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in modo appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene».

Kate ha detto ai suoi figli che sta «bene e che diventa ogni giorno più forte, concentrandosi sulle cose che mi aiuteranno a guarire: nella mente, nel corpo e nello spirito».

Ha elogiato il principe William per essere stato al suo fianco come "una grande fonte di conforto e rassicurazione", così come il sostegno che ha ricevuto dal pubblico.

"Speriamo che comprendiate che, come famiglia, abbiamo bisogno di tempo, spazio e privacy mentre completo il mio trattamento.

La principessa ha concluso il suo accorato messaggio affermando di avere nei suoi pensieri anche "tutti coloro la cui vita è stata colpita dal cancro".

"Per tutti coloro che devono affrontare questa malattia, in qualsiasi forma, non perdete la fede o la speranza. Non siete soli", ha concluso Kate.

