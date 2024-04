Baby Reindeer, la vera Martha racconta la sua verità: «Sono io la vittima. Non vedo Gadd da 12 anni e non somiglio a quell'attrice»

di Serena De Santis

La stalker è diventata lei stessa vittima di stalking. Dopo il successo di Baby Reindeer, la serie Netflix che racconta una vicenda accaduta all'attore e comico Richard Gadd, sono stati tanti coloro che si sono messi alla ricerca della persona che ha ispirato il personaggio di Martha, appunto la stalker della storia. Anche se l'ideatore non ha mai rivelato la vera identità della donna, i fan sono riusciti comunque a capire chi è e a rintracciarla sui social network.

«Ho ricevuto minacce di morte dopo il successo della serie», ha dichiarato al Daily Record, decidendo di mantenere l'anonimato. «È stata violata la mia privacy, non voglio che la gente sappia dove vivo. Sono io la vera vittima, non Richard Gadd. Non rimarrò in silenzio su questo».

Trovata la "vera Martha"

L'agghiacciante storia di Baby Reindeer risale a una decina di anni fa, quando Richard Gadd decide di trasferirsi a Londra per cercare di diventare un comico.

In pochi giorni Baby Reindeer - titolo ispirato al nomignolo con cui la donna lo chiamava - è diventata un vero e proprio successo, che ha spinto diversi spettatori a cercare la "musa che ha ispirato" il personaggio di Martha. Si tratterebbe di una donna scozzese, adesso residente a Londra, di 58 anni e laureata in Giurisprudenza all'Università di Aberdeen, in Scozia. A differenza di ciò che racconta la serie televisiva, lei ha smentito alla stampa inglese la versione del comico: «Sono stata in compagnia di Richard Gadd in alcune occasioni, ma non l'ho perseguitato come dice. Non lo vedo da più di 12 anni. La sua storia è un grave attacco alla mia privacy». E, per di più, ha aggiunto: «Non assomiglio nemmeno all'attrice che interpreta Martha».

In Baby Reindeer la stalker viene interpretata da Jessica Gunning, che proprio in un'intervista ha invitato le persone a smettere di cercare la presunta Martha della vita reale.

