Harry semina discordia: «Kate e William furiosi con Meghan». Il nuovo schiaffo di Carlo al Principe, in arrivo nuove bombe reali

Che la stampa si sarebbe sbizzarrita era immaginabile. Ma i rapporti tra i Windsor e i Sussex sembrano essere più glaciali del previsto. Il rientro del Principe "ribelle" in patria, senza la moglie Meghan Markle, 42 anni, sembra essere complesso e foriero di nuove tensioni. L'educato rifiuto di Re Carlo III, 75 anni, malato di cancro, di incontrare il figlio in Inghilterra per gli Invictus Games, ne è una prova. Una scelta che potrebbe essere stata influenzata dalla Regina e consorte Camilla, 76 anni, che verso il principe Harry, 39 anni, pare nutra un certo rancore. Il figliastro, secondo alcuni retroscena emersi nelle scorse settimane, non avrebbe appoggiato il matrimonio tra il padre e la sovrana. Non solo, Carlo ha concesso al figlio William, 39 anni, una nuova importante onorificenza, che potrebbe aver infastidito non poco il Duca di Sussex.

Congetture, è vero, ma figlie di fatti che si susseguono rapidamente. Da Palazzo nessuno si scompone. Carlo, avvistato mercoledì 8 maggio, è sembrato allegro mentre lasciava Clarence House per dirigersi a Buckingham Palace. Nessun cenno o espressione lasciava intravedere dispiacere o pensieri.

Un portavoce del Principe ha riferito martedì 7 maggio che un incontro tra padre e figlio «non sarà possibile a causa degli impegni di Sua Maestà. Il Duca ovviamente è a conoscenza dell'agenda degli impegni di suo padre e di varie altre priorità e spera di vederlo presto». Dichiarazioni che, però, accendono speculazioni e ricostruzioni giornalistiche. Mentre emerge una bomba proveniente dalla Germania.