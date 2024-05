Kate Middleton, re Carlo trova la sostituta perfetta: «La principessa Beatrice pronta a prendere il suo posto»

di Sara Orlandini

La Royal Family sta vivendo un periodo molto delicato della sua storia perché due dei membri più importanti, ovvero Re Carlo III e la principessa del Galles Kate Middleton stanno lottando contro un tumore. Nessuno di loro ha specificato di che tipo di malattia si tratti e i sudditi stanno rispettando la loro privacy senza essere troppo invadenti. Ad esempio, Kate non si vede in pubblico da dopo la pubblicazione del video in cui annuncia di avere il cancro.



Una figura che, invece, si vede sempre più spesso è la principessa Beatrice di York, la figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson. Secondo i media inglesi proprio lei potrebbe prendere il posto di Kate Middleton negli eventi pubblici.

Beatrice di York sostituta di Kate Middleton?

Stando a quanto riporta il Daily Mail, questa estate, la principessa Beatrice di York rivestirà un ruolo più importante e di spicco all'interno della Royal Family. Ultimamente, infatti, è stata spesso presente a eventi pubblici a cui dovevano prendere parte anche i reali e, il tabloid inglese, svela che proprio lei potrebbe essere al fianco di Re Carlo durante l'attesissima visita di stato dell'imperatore giapponese Naruhito e dell'imperatrice Masako a Buckingham Palace il prossimo giugno. Nonostante Beatrice sia una reale non lavoratrice (ovvero non lavora per la monarchia inglese sebbene ne faccia parte per titolo), Carlo avrebbe molto rivalutato il suo ruolo negli ultimi mesi. Tanto che l'agenda della principessa sarebbe ora fitta di impegni. Come riporta il Daily Mail, nei prossimi mesi, la figlia del principe Andrea prenderà parte al Trooping the Colour, un banchetto di Stato, il Garter Day, l'80° anniversario del D-Day (Sbarco in Normandia,ndr) e diverse feste in giardino che si terranno a Buckingham Palace. Tutti eventi a cui, solitamente, avrebbe partecipato Kate Middleton.

L'immagine di Beatrice di York

Quando Carlo III è salito al trono uno dei suoi obiettivi era quello di "snellire" la monarchia ovvero escludere dagli agi e dai privilegi i reali cugini e la loro discendenza e anche il fratello Andrea dopo gli scandali in cui è stato coinvolto. Quindi, Beatrice di York e la sorella Eugenia potrebbero rientrare in questa categoria. Tuttavia, Beatrice ha sempre dimostrato di avere a cuore l'eredità della sua famiglia e i doveri pubblici, ecco perché, in questo momento delicato in cui Kate Middleton è assente, lei potrebbe essere una ventata d'aria fresca per i sudditi inglesi che conoscono la principessa anche grazie ai racconti del principe Harry in Spare in cui la descrive come la "cugina preferita".

