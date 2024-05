Meghan Markle, l'outfit da 5mila euro per il viaggio in Nigeria fa discutere: nuove critiche ai Sussex

di Redazione web

Giorni ricchi di impegni per il principe Harry e per Meghan Markle, rientrati a Los Angeles dopo diversi viaggi fuori dagli States proprio nelle scorse ore. Il duca di Sussex è volato in Inghilterra lo scorso 8 maggio per il decimo anniversario degli Invictus Games, si è fermato pochi giorni e, poi, è ripartito alla volta della Nigeria dove ad attenderlo c'era già la duchessa. I due hanno tenuto il loro primo tour non ufficiale per scopi benefici portati avanti dalla loro associazione Archewell. Nella notte, Harry e Meghan sono atterrati negli Stati Uniti e l'outfit dell'ex attrice ha attirato l'attenzione dei media.

Harry e Meghan tornano a casa, il "no" del Principe a Carlo: «È ferito». Mistero su Kate

L'outfit di Meghan Markle

Dopo 18 ore di volo (da Abuja, Capitale della Nigeria a Los Angeles), Harry e Meghan sono usciti dall'aeroporto con un'andatura abbastanza spedita. Ciò che ha attirato l'attenzione dei media è stato l'outfit della Duchessa che indossava dei jeans attilati bianchi e come riporta il Daily Mail, un blazer marrone in misto lino e lana di Loro Piana, modello Jamilla, che costa circa 2.900 sterline (più di 3300 euro). Sotto alla giacca, Meghan avrebbe indossato un maglione misto cashmere e seta, modello Takao Jumper, sempre di Loro Piana, dal costo di 990 sterline (più di 1000 euro). Le pantofole erano, invece, del marchio Yves Saint Laurent e costano 815 sterline (più di 900 euro). Un outfit molto sfarzoso per un viaggio in un Paese in via di sviluppo, che le ha portato nuove feroci critiche dal regno, dove le mosse dei Sussex sono sempre sotto la lente d'ingrandimento.

Il viaggio in Nigeria di Harry e Meghan

Il primo tour non ufficiale di Harry e Meghan in Nigeria è andato meravigliosamente come testimonia il comunicato apparso nel sito Archewell.

