Scende dal taxi e viene investita da un'auto pirata, Rita Granata muore a 27 anni dopo 3 giorni di agonia in ospedale

di Redazione web

È morta dopo 3 giorni di agonia Rita Granata, la ragazza di 27 anni investita a Fuorigrotta, Napoli, all'alba di domenica 5 maggio. Rita stava tornando da una serata con le amiche, si era fatta accompagnare a casa in taxi. Scesa dalla vettura sotto casa, mentre attraversava via Leopardi, all'altezza dell'intersezione con via Rossetti, è stata investita da un'auto guidata da un ragazzo di 24 anni e con a bordo un passeggero 22enne.

Chi era Rita Granata

Rita Granata era laureata all'Università L'Orientale di Napoli in Relazione internazionali ed era supervisore e partner di ricerca per il Centro Studi d'Europa. Era stata candidata alla X e alla V Municipalità con Alessandra Clemente sindaco. Rita praticava anche judo con la Fijlkam Campania Judo Promozione e Sviluppo, che l'ha voluta salutare sui propri canali. «Oggi è stato un duro colpo per tutti noi e prego il buon Dio che dia la forza ai tuoi carissimi genitori per portare il peso di questo enorme dolore!!! Ciao Rita, stai sicura che ti ricorderemo nel migliore dei modi, è una promessa!!!!»

La dinamica dell'incidente

L'investimento è stato violentissimo, pare che Rita sia stata sbalzata in avanti di circa trenta metri. Il conducente dell'auto ha proseguito la marcia salvo poi ritornare dopo 30 minuti sul posto, dove è stato intercettato dagli agenti della polizia municipale intervenuti per prestare soccorso e per i rilievi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 16:35

