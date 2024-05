Angelina Mango, quando canterà all'Eurovision? Già in finale, ma si esibisce anche prima. Ecco la data

di Redazione web

Spettatori e fan si stanno domandando quando Angelina Mango salirà sul palco dell'Eurovision, il festival musicale che raccoglie gli artisti di tutta Europa e che questa volta si tiene a Malmoe in Svezia. Ecco la programmazione.

Quando si esibisce Angelina Mango

Angelina Mango si esibirà nella serata di giovedì 9 maggio. Sarà la cantante che rappresenterà l'Italia nell'evento tanto atteso che quest'anno si tiene in Svezia ed è arrivato alla sua 68° edizione. La stessa sera, in onda su Rai 2 in prima serata, vedremo cantare Slimane con "Mon amour", Kaleen con "We will rave" e Nebulossa con "Zorra". Angelina Mango, che ha vinto Sanremo con La Noia, è già qualificata per la finale. Il televoto è aperto a tutti, ma nessun Paese potrà votare per il proprio rappresentante: gli itaiani, quindi, non possono esprimere preferenza per Angelina. La finale di sabato 11 andrà in onda, invece, su Rai 1.

La carriera di Angelina

Classe 2001, Angelina ha raggiunto il grande pubblico l'anno scorso, grazie alla partecipazione a Amici di Maria De Filippi e la vittoria a Sanremo lo scorso febbraio. La ragazza e suo fratello condividono la passione per la musica che gli è stata dai genitori Laura e Pino, anche loro cantautori. Dopo la morte del padre, i tre si sono trasferiti a Milano. Angelina ha conquistato gli schermi con "Voglia di vivere" e "Mani vuote". Chissà se anche questa volta si ritroverà col trofeo tra le mani!

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 17:00

