Mamma modifica le foto della figlia per farla sembrare più magra, il video su TikTok. I fan: «Meriti di meglio»

di Cecilia Legardi

Sabrina ha raccontato sui social che la madre modifica quasi tutte le sue foto per farla sembrare più snella. I follower si sono immediatamente scaldati e si esprimono negativamente sulla donna: «Mi sentirei offeso!».

La madre la vuole più magra: la polemica

Sabrina ha sempre saputo di essere figlia di «una madre Facetune», come la chiama lei, ovvero una donna che utilizza le app di editing per modificare le immagini che non le piacciono. «Mia mamma modifica fino in fondo tutte le sue foto, e modifica anche me, in modo molto evidente», ha detto nel video che ha girato su TikTok per esporre la faccenda. «Il mio peso è oscillato molto negli ultimi anni - spiega, mostrando una foto in particolare - e penso che qui fossi vicino al mio massimo». Poi ha condiviso la foto modificata dalla madre e la differenza con la versione originale ha scioccato il pubblico, che a quel punto ha scritto commenti furiosi verso la madre e di conforto per la ragazza. Moltissimi concordano sul fatto che si sentirebbero offesi se un famigliare o un amico compiesse lo stesso gesto. «Mi dicpiace, meriti di meglio», ha scritto uno, mentre l'altro dice: «Questo gesto mi spezza il cuore». Ma cosa pensa Sabrina riguardo tutto ciò?

La ragazza non è arrabbiata con la mamma

«Ecco come l'ha messa a punto. Pazzesco», ha detto Sabrina mostrando il "prima" e il "dopo" della foto. Inaspettatamente, però, la ragazza giustifica le scelte della madre: «Non credo che mia mamma fosse davvero abituata a vedermi in una taglia così abbondante, per questo ha ristretto il mio punto vita», afferma. Malgrado la reazione dei follower, Sabrina continua a riferire che non si sente offesa dagli evidenti ritocchi: «So com'è fatta lei, quindi non la prendo sul personale e non mi offendo», ha detto. Nel frattempo, però, ammette: «Penso che sia un un comportamento un po' strano. Credo sia folle modificare altre persone in questo modo. Se vuoi metterti su Facetune tu stesso, lo fai e modifichi il tuo corpo, non quello degli altri». Intanto, c'è qualcuno che ha espresso un parere positivo: «Vorrei che anche mia mamma migliorasse le mie foto, invece pubblica sempre quelle peggiori», ha commentato un utente. «Lo capisco - ha risposto Sabrina - non mi piace quando i miei genitori pubblicano brutte foto di me». Ma la ragazza, dopo l'accaduto, come si vede nelle immagini modificate dalla madre? «Il fatto è che il montaggio non migliora l'immagine - ha spiegato Sabrina - Non mi fa apprezzare di più una fotografia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 18:29

