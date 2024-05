Cantano e ballano tra le gravine: così il video delle suore diventa virale. Ecco chi sono le Sister Act di Puglia

di Redazione web

Cantano e ballano tra le gravine: così il video delle suore pugliesi diventa virale. Era il 1992 quando Whoopi Goldberg al cinema vestì i panni della suora più svitata d'America in "Sister Act". Bene, forse non tutti lo sanno ma anche la Puglia ha le sue Sister Act. Si tratta di una Congregazione di suore pugliesi di origini brasiliane appartenenti alla Congregazione Gesù Crocifisso Missionario Francescano che sono state ospiti della trasmissione televisiva "I Fatti Vostri" condotta da Tiberio Timperi su RaiUno. Il perché è presto detto.

Il video delle suore tra le Gravine

Le suore, impossibilitate a partecipare ad un Congresso religioso in Brasile per raccontare le loro attività e la loro esperienza in Italia, hanno inviato un video girato a Gravina di Puglia dove gestiscono la struttura per l'infanzia di Santa Cecilia basato sul metodo Montessori.

Un video con tanto di canzone e coreografia che non è passato inosservato. Mentre le sorelle cantano e ballano tra le gravine, un inno alla vita e al Signore, tanti curiosi e turisti le hanno riprese con i propri cellulari e il video in poco tempo è diventato virale.

La madre superiora, suor Maria Teresa in studio con altre sorelle, ha raccontato a Tiberio Timperi come è nata l'idea del video. Ad una base musicale che era stata inviata loro dal Brasile, le suore hanno immaginato di aggiungere una coreografia lavorandoci tutte insieme e poi nel nostro studio di registrazione «con l'aiuto dei nostri ragazzi abbiamo arrangiato la musica su una base di sola chitarra che ci era stata inviata», ha spiegato.

Dal canto al ballo il passo è stato breve anche perché suor Gemma e suor Mariangela, che hanno partecipato al video, prima di prendere i voti in Brasile erano delle ballerine. «Abbiamo iniziato a ballare nel ministero di danza religioso in parrocchia - ha spiegato suor Mariangela - ma ballavamo tutti i ritmi» dalla salsa alla rumba al cha cha cha. Insomma il ritmo che scorre nelle vene per cultura e tradizione brasiliane è venuto fuori anche nella loro missione religiosa. «Non pensavamo di arrivare a tanto - dice divertita la madre superiora - era una semplice coreografia per aiutare le sorelline in Brasile».

«E il vescovo che vi ha detto?», ha chiesto incuriosito il conduttore televisivo. «Quando ci ha visto ha detto "ma siete scatenate?!"», ha raccontato la madre superiora salutando, con l'occasione, Monsignor Russo arrivato a Gravina da appena tre mesi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 16:48

