Om Fahad, la tiktoker uccisa a colpi di pistola davanti casa. Nel 2023 era stata condannata a 6 mesi di carcere per i suoi video

di Redazione Web

La tiktoker irachena Om Fahad è stata uccisa davanti alla sua casa a Baghdad. L'omicidio sembrerebbe essere stato commesso da un uomo, che le ha sparato mentre si trovava in macchina nel quartiere di Zayouna. Il Guardian riporta che l'aggressore ha finto di consegnare del cibo per avvicinare la ragazza.

Chi era Om Fahad

Ancora non si conoscono le cause che hanno spinto l'uomo a compiere un gesto simile, ma alcuni sospettano che tutto sia stato causato dai contenuti che la ragazza pubblicava online. Om Fahad era diventata famosa per i suoi video pubblicati su TikTok, in cui ballava musica irachena.

Il governo ha lanciato una campagna nel 2023 per ripulire i contenuti dei social media che, a dire dei politici, violavano «la morale e le tradizioni» dell'Iraq. È stato istituito un comitato del ministero degli Interni per setacciare TikTok, YouTube e altre piattaforme alla ricerca di filmati ritenuti offensivi. Secondo le autorità, diversi influencer sono stati arrestati.

Non è il primo caso

L'Iraq è un Paese dove i diritti delle donne sono ancora minacciati. Om Fahad non è la prima influencer a essere uccisa per i contenuti che pubblicava sui social. Sempre a Baghdad, nel 2018, la modella e influencer Tara Fares, 22 anni, fu uccisa per strada da alcuni uomini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA