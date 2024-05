Clizia Incorvaia e il matrimonio con Paolo Ciavarro, attacco all'ex Francesco Sarcina: «Anni di psicanalisi per superare i suoi tradimenti»

di Dajana Mrruku

Clizia Incorvaia sta per vivere uno dei momenti più belli della sua vita: tra poche settimane sposerà il suo amato Paolo Ciavarro, l'uomo della sua vita, a sua detta. Ma la sua vita non è sempre stata facile e piena d'amore. L'influencer, infatti, è stata sposata con Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni. Il matrimonio, durato dal 2015 al 2019, è finito dopo numerose accuse di tradimenti e non solo.

L'influencer ha confessato a "Storie di donne al bivio" dei numerosi tradimenti da parte di Sarcina e delle conseguenze che ha dovuto affrontare: «Durante il matrimonio io non sono mai stata fedifraga mentre il mio ex marito si divertiva abbondantemente perché poi io purtroppo ho ricevuto tutte quante le notizie, le foto, le chat, da tutta Italia».

La confessione

«È stato tosto per me come donna rimettermi in gioco, infatti quando ho deciso di nuovo di aprire il mio cuore ho fatto molta fatica, ho fatto anni di psicanalisi anche per fidarmi nuovamente di un uomo perché hai sempre quello spettro del tradimento. Il fatto che non ti senti adeguata, hai paura di essere abbandonata e tradita e che quella persona possa scegliere qualcun altro al tuo posto -, ha sottolineato Clizia Incorvaia durante l'intervista con Monica Setta - Pensi dove hai sbagliato.

Clizia Incorvaia ha raccontato di come si sia rialzata da sola: «Ho dovuto riconquistare queste cose, ma dico sempre che mi sono salvata da sola. Ormai la versione di una principessa moderna è salvarsi da sola. Raperonzolo non può aspettare che il principe arrivi».

Malei non ha mai tradito il marito? Clizia risponde: «Ci sono persone egocentriche e anche maschiliste che non sopportano di essere tradite mentre loro possono fare bellamente la propria vita».

