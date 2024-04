Clizia Incorvaia in lingerie pronta per il matrimonio: «Ho perso 7 chili: così ho recuperato il mio corpo dopo la seconda gravidanza»

di Dajana Mrruku

Clizia Incorvaia si sta preparando molto duramente al suo matrimonio con Paolo Ciavarro: dieta, allenamento e stile di vita sano per tornare in forma entro l'11 ottobre. L'influencer ha condiviso i suoi traguardi su Instagram, dove ha posato in lingerie per annunciare di aver perso 7 chili, recuperando così il suo peso forma prima della seconda gravidanza. Il segreto di Incorvaia? La dieta chetogenica iniziata da qualche mese.

Clizia Incorvaia e i chili persi

«Dopo una gravidanza le priorità di una donna cambiano e dopo la nascita di Gabriele, non mi ero mai pesata, sapevo che non avevo recuperato quello che era il mio “peso forma".

La dieta chetogenica

Clizia Incorvaia aveva ammesso già da qualche mese di aver iniziato seriamente ad allenarsi e a seguire una dieta drastica (sotto osservazione della sua nutrizionista) per cercare di tornare ad avere il corpo come prima della seconda gravidanza. A 43 anni non è facile riportare il metabilismo, rallentato da gravidanza e allattamento alla sua velocità normale, ma lei ce l'ha fatta con determinazione e particolare attenzione al cibo. La dieta a cui si sarebbe sottoposta sarebbe quella chetogenica, con regime dietetico molto restrittivo poiché comprende la quasi totale eliminazione dei carboidrati come pasta e pane, mentre si aumenta il consumo di proteine. Nonostante sia considerata molto difficile, soprattutto nei primi giorni, è molto efficace. L'importante, tuttavia, è essere sempre seguiti da un nutrizionista, come l'ex GgfVip ha sottolineato più volte.

