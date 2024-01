Forum, Eleonora Giorgi e la sorpresa (commovente) al figlio Paolo Ciavarro: «La chemio è devastante»

di Dajana Mrruku

Eleonora Giorgi ha sconvolto i suoi fan quando un paio di mesi fa ha rivelato di aver scoperto di avere il tumore al pancreas, una malattia che non ti lascia scampo, ma lei è pronta ad affrontare tutto. I cicli di chemioterapia, le cure, i cambiamenti del suo corpo e della sua mente che saranno messi a dura prova, Eleonora è pronta perché lei vuole aggrapparsi alla vita per suo nipote, Gabriele, e per vedere il figlio Paolo Ciavarro sposarsi con la compagna Clizia Incorvaia.

Eleonora Giorgi ha sorpreso suo figlio Paolo negli studi di Forum e lui, commosso, non se lo aspettava proprio. Andiamo a scoprire come sta l'attrice e regista.

Eleonora Giorgi: «La chemio è devastante»

Eelonora Giorgi ha rivelato in alcuni aggiornamenti su Instagram come stanno procedendo le cure e le chemioterapie a cui si sta sottoponendo.

«Ciao amici, è molto tempo che non vi do notizie, ma vi ringrazio per gli incoraggiamenti e per i messaggi. Non ci siamo sentiti per molto perché i cicli di chemio non sono uno scherzo e anche se riesco, a volte ad andare dalla mia amata Myrta Merlino, però è molto tosta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 14:57

