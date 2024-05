Eurovision, da Modugno ai Maneskin: tutti i cantanti in gara per l'Italia nella storia del contest. Attesa per Angelina Mango

Malmö si prepara ad accogliere la 68esima edizione dell'Eurovision Song Contest che va in scena nella città svedese il prossimo 7 e l'11 maggio 2024. Tanta l'attesa per l'esibizione di Angelina Mango, che dopo aver fatto suo il palco dell'Ariston, cercherà di imporsi anche a livello europeo. Non la favorita per i bookmakers, secondo i dovrà combattere per vincere con Croazia, la Svizzera e l'Ucraina. La cantante porterà il brano "La Noia", con un piccolo ritocco. La canzone, nella versione attualmente in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme di streaming, dura 3 minuti e 8 secondi. Mentre all'Eurovision i brani non possono superare i 3 minuti. Il taglio di pochi secondi è caduto sul raddoppio della frase: «È la cumbia della noia / È la cumbia della noia / Total» al termine della seconda strofa. La frase viene pronunciata una sola volta, invece che due. Una modifica che lascerà sostanzialmente invariato il brano.

Sperando che si avveri la profezia di Malgioglio, ecco tutti i cantanti italiani (che hanno gareggiato per l'Italia) nelle precedenti edizioni dell'Eurovision.