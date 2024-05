Raisi, incidente in elicottero. Pasdaran: «Stabilita posizione esatta del velivolo». Il portavoce: «Momenti difficili, servono preghiere»

È mistero sulle condizioni del presidente iraniano Ebrahim Raisi dopo che l'elicottero su cui viaggiava ha avuto un incidente ed è stato costretto, secondo le prime informazioni, a un «atterraggio duro». Le prime voci secondo le quali il presidente non sarebbe ferito e avrebbe addirittura proseguito il viaggio via terra sono state poi smentite, con l'agenzia iraniana Mehr che avrebbe addirittura cancellato il lancio. Stando alle ultime informazioni, sarebbe stato individuato il luogo esatto dell'incidente. Ad annunciarlo è il comandante delle forze armate nella provincia dell'Azerbaigian orientale, come riporta l'agenzia ufficiale Irna. Secondo il comandante, pochi minuti fa è stato ricevuto un segnale dall'elicottero e dal telefono cellulare di uno dei membri dell'equipaggio. «Stiamo partendo per la zona e spero che daremo buone notizie alla gente», ha dichiarato.