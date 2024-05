Luca De Marinis, morto a 37 anni il pizzaiolo campione del mondo: vittima di un incidente in California

di Redazione web

Era noto in Italia e all'estero il pizzaiolo napoletano - vincitore di un'importante competizione internazionale nel 2019 - che ha tragicamente perso la vita in California, dove si trovava per lavoro, a causa di un incidente stradale.

Luca De Marinis, 37enne, stava guidando la sua moto su Wolf Valley Road, a Temecula, città situata tra Los Angeles e San Diego, quando un'auto che veniva dalla direzione opposta gli ha tagliato la strada per imboccare un'altra via. Questo è quanto viene riportato dall'Ufficio dello sceriffo della Contea di Riverside, che specifica inoltre che l'uso di alcol o droghe non hanno partecipato in alcun modo alla dinamica dell'incidente.

Le reazioni di amici e parenti

Era conosciuto per la sua passione per la pizza che lo aveva reso famoso anche al di fuori dei confini italiani. "Picchio", così era soprannominato il campione del mondo della pizza da coloro che gli volevano bene e che hanno appreso con immenso dolore la notizia della sua morte, avvenuta lo scorso 23 maggio. Gli amici si sono mobilitati da subito per riportarlo in Italia, e lo hanno fatto mettendo in piedi una raccolta fondi che ha ricevuto migliaia di euro di donazioni, che continuano a crescere di ora in ora.

Così scrivono sulla piattaforma utilizzata per la raccolta: «La nostra raccolta fondi è organizzata con l'obiettivo di riportare Luca a Napoli, la sua casa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA