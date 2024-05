Anziano in auto travolge ragazzino in bicicletta, il 12enne in codice rosso in ospedale Incidente in via del casale Agostinelli: alla guida della vettura un 86enne. Il ragazzino è stato trasportato in elicottero al Gemelli







di Redazione web Un'auto, guidata da un uomo di 86 anni, ha travolto un ragazzo di 12 anni che era in bici in via del casale Agostinelli, a Roma. Il giovane è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale Gemelli. Anagni. 40enne ricoverato in gravi condizioni a Tor Vergata dopo essere stato investito da un’auto Anziano investe 12enne in bici L'incidente è avvenuto verso le 17.30. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale del 7 Gruppo Tuscolano per i rilievi. Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 21:33

