Houthi attaccano nave greca nel Mar Rosso a largo Yemen. Gaza, carri armati a Rafah: sanzioni sul tavolo Ue

L'Europa inizia a studiare le mosse per lanciare un avvertimento a Israele. Un "cartellino giallo" per mettere in chiaro al governo di Benjamin Netanyahu che quanto accaduto a Rafah con la strage di 45 civili rischia di essere l'ultima linea rossa. Il Consiglio degli Esteri dell'Unione europea, nella sua ultima riunione di lunedì, ha approvato l'idea di convocare il prima possibile il Consiglio di Associazione dell'Accordo Ue-Israele, con l'obiettivo di trovare il modo di rispettare l'ordine della Corte di giustizia internazionale di fermare l'offensiva su Rafah. "Ci sono una serie di opzioni su quello che l'Ue può o deve fare per rispettare l'ordine della Corte internazionale di Giustizia", ha detto Peter Stano, il portavoce dell'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell. "Non sappiamo ancora chi rappresenterà Israele, prima ci deve essere la convocazione del Consiglio di Associazione e Israele deve dare il suo accordo. Potrebbe partecipare a livello di primo ministro o di ministro degli Esteri", ha continuato il portavoce.

I PROVVEDIMENTI

SUL CAMPO

Dopo l'uccisione dei 45 civili, le forze israeliane non hanno fermato le operazioni, continuando a bombardare la città e muovendo i carri armati fino al centro.



Ieri, inoltre, il Pentagono ha confermato le notizie sui danni al molo galleggiante costruito per il corridoio marittimo. I militari Usa dovranno sganciarlo dalla costa per ripararlo. Un pontile che, come suggerito da Newsweek, è costato circa 320 milioni di dollari. E questo mette ancora più a nudo le perplessità sul piano Usa per fare arrivare gli aiuti via mare.



Netanyahu non vuole far vedere ai suoi alleati di governo di cedere al pressing internazionale. Ma deve anche fare i conti con un'opinione pubblica ormai frustrata da un conflitto senza apparente via d'uscita (il Jerusalem Post ieri scriveva addirittura di "guerra persa") e dalla spada di Damocle degli ostaggi, con il Jihad islamico palestinese che ieri ha rilasciato un altro video di un rapito, Sasha Trufanov. Secondo le indiscrezioni, Israele ha consegnato a Egitto, Qatar e Usa una nuova offerta di accordo. Ma il tempo per un accordo sembra sempre di meno.



